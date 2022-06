Nice : Favre, un retour et de grosses ambitions européennes

Quatre ans après son départ au Borussia Dortmund, Lucien Favre est de retour en terres - quasi - conquises. Son premier passage (2016-2018) avait enthousiasmé le public niçois en plus des résultats prometteurs mais le technicien suisse espère placer le curseur un peu plus haut. Favre ne s'en cache pas : il veut jouer la Ligue des champions chaque année. Voir plus si affinités.