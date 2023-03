Nice : "Il prend son rôle à coeur", Digard raconte le retour au premier plan de Schmeichel

Depuis son arrivée sur le banc de Nice, tout semble différent. Les Aiglons renaissent, enchaînent les performances (victoires contre Lille, Lens, Marseille, Monaco...) et grimpent au classement. Une équipe plus efficace et plus solide aussi grâce à son gardien, Kasper Schmeichel. Longtemps critiqué, le Danois semble enfin être le cadre qu'il devait être dans ce vestiaire jeune. Son coach évoque le travail et le nouvel apprentissage qu'il a dû effectuer pour obtenir ce statut.