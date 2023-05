Nice : "Je n'ai jamais vu ça..." Digard "déçu" par la grève de la Populaire Sud

C'est un Didier Digard un peu frustré et en colère froide qui s'est présenté en conférence de presse après le match nul (piteux) contre Toulouse (0-0). Nice va terminer cette saison dans un anonymat relatif et assez loin des places européennes - voir de podium - objectifs annoncés en début de saison... La déception existe pour le coach niçois mais elle est encore plus forte au vu de la Populaire Sud qui a manifesté son mécontentement en se mettant en grève. Une attitude que n'a pas digéré le successeur de Lucien Favre sur le banc niçois.