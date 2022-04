Nice : "L'effectif est trop léger pour faire mieux" juge Rothen

L'OGC Nice marque le pas en Ligue 1. Encore en course pour le podium, les Aiglons n'arrivent plus à enchaîner les bons résultats et se retrouve maintenant à 8 points de l'OM. Pour Rothen, l'effectif est "trop léger" pour espérer mieux.