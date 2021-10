Nice-Lyon en direct : Toko Ekambi trouve l'ouverture

En attendant le Classique entre Marseille et le PSG, Nice et Lyon ouvrent ce dimanche de Ligue 1, pour l'une des affiches les plus alléchantes de la journée. En cas de victoire, l'une des deux équipes sera sur le podium. A suivre en direct commenté.

45+1’ Mi-temps Mi-temps à l'Allianz Riviera ! L'OL mène 1-0 grâce à un but de Toko Ekambi, son 7e face à Nice. Les Gones ont su être réalistes (trois tirs cadrés en cinq frappes), alors qu'Anthony Lopes a éteint quelques incendies face aux attaquants du Gym. 45’ Dolberg trouve le petit filet ! Bien servi côté gauche, le Danois repique dans l'axe et tente de tromper Lopes au premier poteau, mais sa frappe atterrit dans le petit filet extérieur. 44’ Toko Ekambi aime bien les Aiglons 42’ Gouiri se heurte à Dubois Alors qu'il tente de passer le défenseur lyonnais, Gouiri manque son dribble et perd le ballon. 40’ L'envolée de Lopes ! Sur une énorme frappe de Dolberg, le Portugais s'envole pour détourner en corner ! Sur le corner, la tête de Dante vient lécher le poteau ! 39’ Grosse sortie de Benitez devant Paqueta Le gardien du Gym sort vite pour empêcher le Lyonnais de piquer son ballon. 36’ Lopes encore décisif devant Delort ! Mais l'attaquant du Gym est signalé hors-jeu. 35’ but!!! Toko Ekambi ouvre le score ! Parfaitement servi en profondeur par Boateng, le Camerounais prend de vitesse Todibo et Daniliuc avant de trouver Benitez sur sa route. Il s'y reprend à deux fois pour ouvrir le score ! 35’ Bon retour de Thuram devant Caqueret Alors que Paqueta tente de servir Caqueret à l'entrée de la surface, l'international espoir est repris de justesse par Thuram. 33’ Une occasion franche en 30 minutes Alors que la demi-heure de jeu est passée, il y a très peu d'occasions à se mettre sous la dent. La plus grosse opportunité est venue des pieds d'Andy Delort, contrarié par Lopes. 30’ Dolberg peu en vue Alors que Gouiri tente des différences sur son côté et que Delort a déjà tenté deux frappes, Dolberg est très peu trouvé par ses coéquipiers. 28’ Christophe Galtier fou de rage L'entraîneur niçois échange avec Jérôme Brisard après ce contact. 27’ Gros choc entre Boudaoui et Emerson Les deux joueurs se jettent pour récupérer le ballon et s'écroulent. Emerson est soigné par le staff médical, alors que le Niçois s'esr relevé. 26’ Thuram sanctionné Thuram est sanctionné pour une semelle sur Paqueta. Le coup-franc lyonnais ne donne rien. 25’ Très bon retour de Lemina Le milieu de l'OGCN revient sur Caqueret, alors qu'il était aux abords de la surface niçoise. 22’ La parade de Lopes ! Anthony Lopes réalise une grosse parade devant Andy Delort ! Déjà sa deuxième opportunité dans ce match. 19’ La possession est lyonnaise Après un quart d'heure, l'OL a le monopole du ballon (67%), et a déjà tenté trois frappes, contre une pour Nice. 15’ Au tour de Dante de sauver les Niçois En un contre un face à Kadewere, le capitaine du Gym réalise le geste défensif qu'il faut. 14’ Bon retour de Boateng Alors que Gouiri partait en contre, le défenseur allemand s'interpose parfaitement devant son vis-à-vis. 11’ Delort au-dessus ! Après une bonne récupération, Delort est servi dans l'axe. L'ancien Montpelliérain arme une lourde frappe qui passe au-dessus ! Première alerte sur le but lyonnais. 9’ Début de match très accroché Les deux équipes s'observent et les duels commencent à s'intensifier. 7’ Premier arrêt pour Benitez Sur un centre de Toko Ekambi, Paqueta reprend de la tête au point de pénalty mais Benitez reste vigilant. 6’ Centre manqué pour Bard Le latéral niçois tente de trouver un coéquipier dans la surface, mais il envoie son centre directement derrière le but de Lopes. 5’ Toko Ekambi ne cadre pas Bien servi côté gauche, Karl Toko Ekambi tente d'enrouler son ballon, mais le cadre se dérobe. 4’ Perte de balle lyonnais Grosse erreur de Kadewere, qui manque complètement sa passe vers Emerson. 4’ Paqueta commence son show Le Brésilien gratifie le public d'un premier geste technique. 2’ Nice mène la danse Sur les cinq dernières confrontations, le Gym s'est imposé trois fois, pour deux succès lyonnais. 1’ Coup d'envoi Et c'est parti ! Le coup d'envoi est donné par Dolberg et les Niçois, qui attaqueront vers la tribune vide. L'entrée des joueurs ! Les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Nissa La Bella retentit à l'Allianz Le célèbre hymne de l'OGCN est entonné par le public niçois, venu en nombre à la mi-journée. Karl Toko Ekambi, l'homme en forme côté lyonnais Auteur d'un doublé ce jeudi à Prague en Ligue Europa, le Camerounais aime jouer contre Nice. Les retrouvailles entre Melvin Bard, Amine Gouiri et l'OL Le latéral gauche, joueur de l'OL jusqu'au dernier mercato, et l'attaquant, transféré l'an dernier, retrouvent leur club formateur à l'occasion de ce choc à l'Allianz Riviera. Pas de surprise côté lyonnais, avec Lucas Paqueta en pointe La composition niçoise, avec un trio Gouiri-Dolberg-Delort Des filets de protection noirs ont été installés dans les deux virages La Tribune Populaire Sud purge son dernier match de suspension et sera de retour contre Montpellier dans deux semaines. Des filets de protection installés à l'Allianz Riviera. © Clément Brossard Statut quo l'an dernier Lors de la saison 2020-2021, les deux équipes l'ont chacune emporté à l'extérieur. Les Lyonnais avaient gagné à l'Allianz Riviera (1-4) lors de la 11e journée, avant de s'incliner dans le Rhône face aux Aiglons lors de l'ultime journée (2-3). Bonjour à toutes et à tous Quelques heures avant le Classique au Vélodrome, c'est une bien belle affiche qui est proposée à l'Allianz Riviera entre Nice (6e) et Lyon (7e). Les deux équipes ont le même nombre de points (16), même si les Aiglons ont un match en retard à disputer face à l'OM mercredi. Le coup d'envoi sera donné à 13 heures.