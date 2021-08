Nice - OM : Enorme embrouille et invasion de terrain par les supporters à l'Allianz Riviera

A quinze minutes de la fin du match entre Nice et l’OM, il y a eu une énorme embrouille entre joueurs et supporters après un jet de projectile sur Dimitri Payet. Les supporters ont même envahi le terrain et l’arbitre a dû interrompre la rencontre.