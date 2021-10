Nice-OM : Galtier a évacué la "frustration" des incidents du match arrêté

Nice menait 1-0 à la 75e minute en août lorsque la rencontre dégénéra après un jet de bouteille sur le dos de Dimitri Payet. Des événements qui ont poussé la LFP à annuler le match et à le reporter à aujourd'hui, mercredi 27 octobre. Nice et Marseille ont fait nul 1-1 et Christophe Galtier, le coach de l'OGC Nice, ne se sent pas lésé vis-à-vis du résultat, ni frustré par la tournure des événements.