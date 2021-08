Nice - OM interrompu : "Il faut dissoudre les groupes violents", martèle Hermel

Le match de Ligue 1 entre Nice et l'OM n'est pas allé à son terme dimanche soir, interrompu par de violents incidents avec les supporters et qui ont poussé Marseille à déclarer forfait pour le reste de la rencontre. Ce que déplore Fred Hermel, qui assure qu’il faut dissoudre les groupes violents pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus, en prenant notamment l’exemple de la Liga.