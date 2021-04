Nîmes - Strasbourg : "Ça fout les boules de laisser passer la victoire", s’agace Plancque

Nîmes n’est pas parvenu à s’imposer face à Strasbourg ce dimanche (1-1), et reste barragiste! Les Alsaciens comptent 6 longueurs d'avance sur les Crocos et ont fait un grand pas vers le maintien. Pascal Plancque et ses joueurs peuvent nourrir de gros regrets.