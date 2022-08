OGC Nice : "Tout va bien", Rivère nie toute tension avec Favre

Jean-Pierre Rivère s'est exprimé au micro de RMC Sport avant le barrage retour de Conference League entre l'OGC Nice et le Maccabi Tel-Aviv. L'occasion d'évoquer l'ambition européenne des Aiglons, les changements dans les organigrammes et les supposées tensions entre Lucien Favre et certains dirigeants.