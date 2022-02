OL 0-1 Lille : "Que le mec du VAR se dénonce", Di Meco allume Turpin et les arbitres





"Le mec qui dans le VAR a dit «il y a un doute», il faut qu'il se dénonce ce génie" allume Eric Di Meco au lendemain de la rencontre de Ligue 1. Lyon avait égalisé en fin de rencontre, mais le VAR a prévenu l'arbitre Clément Turpin d'une possible faute de Paqueta sur le gardien, Jardim. Et même si les images ne sont pas claires, l'arbitre a finalement annulé le but.