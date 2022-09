OL 0-1 PSG : Lacazette valide le système à deux attaquants mais... veut "prendre des points rapidement"

Battu sur la plus petite des marges par le PSG (0-1), Lyon n'a certes pas à rougir de sa prestation mais cela fait trois défaites de rang et ce n'est pas franchement bienvenu pour une équipe privé d'Europe et qui a pour objectif minimal, le podium en fin de saison... Alexandre Lacazette sent les progrès du collectif lyonnais mais met gentiment la pression à ses coéquipiers. Il faut prendre des points. Et vite...