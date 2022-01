OL 1-0 ASSE : "Une victoire minimaliste mais méritée", analyse Bosz

L'OL s'est imposé ce vendredi face à Saint-Etienne (1-0) et s'adjuge le 124e derby. Dans une rencontre loin d'être emballante, les Lyonnais ont fait la différence sur penalty et enfoncent davantage les Verts, bon derniers du championnat. Et selon Peter Bosz, l'entraîneur lyonnais, cette victoire, bien que "minimaliste", reste "méritée".