OL 1-1 Metz : "C'est à Lyon que je me fais le plus voler depuis 30 ans" dénonce Antonetti

Metz a obtenu un match nul sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. En conférence de presse, Frédéric Antonetti a dénoncé les décisions arbitrales qui ont privé son équipe d'un but, et évoqué "la pression terrible quand on vient à Lyon.