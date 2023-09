OL 1-4 PSG "Balle au pied, on prend du plaisir", Marquinhos savoure la montée en puissance parisienne

Létal et au-dessus du lot en première période, le PSG a largement dominé l'OL (1-4) avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Après Lens (3-1), Paris confirme sa montée en puissance. Ce qui ravit son capitaine, Marquinhos. Qui savoure cette bonne période où on ne parle que de jeu. Et moins d'extrasportif...