OL 1-4 PSG : Lyon dernier de la classe, "nous le vivons plus que mal" concède Tolisso

Balayé par le PSG (1-4) au Groupama Stadium ce dimanche, Corentin Tolisso a souffert comme son équipe de la comparaison entre une équipe qui monte clairement en puissance et l'autre qui s'englue dans la crise. Avant de recevoir Le Havre le 17 septembre prochain - dans un match capital - les Lyonnais vont passer la trêve dans une position de lanterne rouge indigne du statut de ce club... Le milieu et capitaine lyonnais vit très mal cette situation. Et s'en veut d'avoir mis les Parisiens sur de bons rails en commettant la faute sur Ugarte dès la 4e minute. Le penalty avait été transformé dans la foulée par Kylian Mbappé.