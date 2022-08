OL 2-1 Ajaccio : "Lacazette peut mieux faire", Bosz exigeant avec son capitaine

Grâce à un but et une passe décisive de son capitaine Alexandre Lacazette en première période, l'Olympique Lyonnais a battu l'AC Ajaccio 2-1 au Groupama Stadium vendredi, en ouverture de la saison de Ligue 1. Anthony Lopes à Lyon, et Romain Hamouma à l'ACA ont été expulsés. Malgré la bonne performance de son capitaine et recrue estivale, Peter Bosz en attend encore plus de la part de Lacazette.