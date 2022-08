OL 2-1 Auxerre : "On aurait pu finir avec un clean sheet, c’est dommage…" déplore Bosz

Vainqueur à domicile contre Auxerre ce mercredi soir (2-1), l’Olympique lyonnais recolle au trio de tête Paris, Marseille et Lens. Mais en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Peter Bosz a tout de même déploré la mauvaise fin de match de son équipe, et notamment le but « évitable » encaissé par l’OL.