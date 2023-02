OL 2-1 Lens : Lovren déjà sous le charme de "l'exceptionnel" Cherki

Décisif lors du succès lyonnais face à Lens (2-1), Rayan Cherki a ajouté une passe décisive et un but à son compteur stats de la saison. Plus dans un registre passeur et pas toujours régulier en première partie de saison (3 assists), il a nettement accéléré la cadence depuis la reprise post-Mondial. 4 buts et une passe décisive. Et une implication dans le jeu toujours plus grandissante. Que du positif pour son coéquipier Dejan Lovren. Qui le voit réaliser une grande carrière et lui adresse déjà quelques conseils. Avant de vraies discussions en tête-à-tête.