OL 2-1 OM : Bosz explique comment Lyon a renversé la vapeur

L'OL s'est imposé face à l'OM (2-1) ce mardi lors du choc reprogrammé de la 14e journée de Ligue 1. Après le premier but de Mattéo Guendouzi pour Marseille, Xherdan Shaqiri et Moussa Dembélé ont offert un succès précieux à l'OL en vue de la course à l'Europe. Après la rencontre, Peter Bosz est revenu sur les changements qu’il a effectués pour renverser le match.