OL 2-1 OM : Ce match peut (re)lancer la saison lyonnaise prédit Di Meco

L'OL a renversé l'OM lors du match en retard comptant pour la 14e journée de Ligue 1 (2-1). Onzièmes au coup d'envoi, les Lyonnais se relancent totalement dans la course à l'Europe et pointent désormais à la 7e place après 22 journées. Avec 34 points, ils sont même à égalité avec le 5e et le 6e, et à un point de Strasbourg, 4e.