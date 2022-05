OL : Anderson, Govou, Källström… Le "message" des anciens pour la reconstruction des Gones

Plus de 480.000 euros de dons ont été recueillis ce mardi à l'occasion d'un match de charité remporté 1-0 par une équipe "OL Légendes" face à la "Team Unicef" au Groupama Stadium. Le seul but de la soirée a été marqué par Sonny Anderson. Après la rencontre, l’attaquant brésilien, ainsi que Sidney Govou et Kim Källström sont revenus sur la période difficile que traverse leur ancien club.