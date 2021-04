OL - Angers : en 2021, Lyon carbure beaucoup moins que ses concurrents en Ligue 1

L'OL est au pied du mur ce dimanche à Angers (21h00). S'ils ne s'imposent pas, les Gones pourraient être quasi définitivement écartés de la course au titre. S'ils sont dans cette situation, c'est parce que les hommes de Rudi Garcia sont dans une mauvaise dynamique et ont baissé leur rendement en 2021. Tout le contraire de la concurrence qui a soit maintenu le rythme (Lille et Paris), soit largement augmenté la cadence (Monaco).