OL : après le PSG, Blanc ne se sentait "pas prêt" à retrouver un club

Plus de six ans sans entraîner mise à part une expérience d'un peu plus d'un an au Qatar. C'est léger et Laurent Blanc assume le fait d'avoir voulu une longue pause après son expérience parisienne. Un choix assumé malgré un nombre important de propositions pendant deux ans. Le champion du monde 98 ne se sentait pas (encore) prêt à retourner sur un banc.