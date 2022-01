OL - ASSE : "Achevez-les !" les supporters lyonnais lancent le 124e derby

C'est l'un des rendez-vous de la saison mais il se disputera malheureusement devant une assistance très réduite restrictions sanitaires obliges... Le derby Lyon - Saint-Etienne est capital quoi qu'il arrive mais peut-être encore plus cette saison. Les Lyonnais, 11e, veulent enchaîner et basculer du bon côté. Tandis que les Verts sont à la ramasse en Ligue 1 et déjà relégués à cinq points du 17e.