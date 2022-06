OL : Avec Tolisso et Lacazette, Bosz n'a plus le droit à l'erreur juge Rothen

Décevant 8e de Ligue 1 cette saison, Lyon réalise toutefois un joli mercato avec l'arrivée de Lacazette et celle attendue de Tolisso. Avec ces renforts, Peter Bosz ne pourra plus réaliser une saison sans qualification européenne et ne bénéficiera plus de l'indulgence des supporters estime Jérôme Rothen.