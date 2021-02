OL : "Je pense toujours que c'est injuste", Garcia regrette l'accueil hostile des supporters lyonnais

Quand il arrive en octobre 2019, Garcia hérite d'un OL en crise et aux portes de la zone rouge. Pourtant l'accueil est plus qu'hostile à l'égard de l'ex-coach de l'OM. Ce qu'il n'a jamais compris. Même si sa priorité se situait dans le redressement lyonnais. Un an et demi plus tard, la mission est plutôt réussie : l'OL a fait un dernier carré de Ligue des champions et dispute clairement le titre cette saison en Ligue 1.