OL : Le nouveau communiqué de Textor pour rassurer les supporters lyonnais

Face aux inquiétudes des supporters lyonnais sur la situation actuelle du club, entre mauvais début de saison et guerre entre Aulas et Textor, le propriétaire américain de l’OL a décidé de publier un nouveau communiqué ce vendredi pour tenter de les rassurer et éteindre les critiques.