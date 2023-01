OL : le salut passera-t-il forcément par le jeu (et la possession) ? Courbis sceptique (After Lyon)

C'est la mantra de Laurent Blanc et il ne s'en est jamais caché. Il aime que ses équipes aient la possession, l'initiative du jeu et propose du spectacle. Entre les intentions et la pratique, il y a parfois un gap que le champion du monde 98 n'arrive pas encore à franchir à l'OL. Des étapes essentielles à franchir n'ont pas encore été atteintes et le mercato hivernal en est une. Interrogé sur cette primauté donnée à la possession, Rolland Courbis a fait part de son scepticisme.