OL : Manif de supporters lyonnais avant Lens, Cheyrou et Ponsot ciblés

À l'appel des Bad Gones et de Lyon 1950, plusieurs centaines de supporters de l'OL se sont rassemblés devant le Groupama Stadium ce dimanche soir, avant le match contre Lens. Ils ont exprimé leur mécontentement et demandé les départs de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot. Ils ont aussi exigé des changements à Jean-Michel Aulas.