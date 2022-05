OL : Marcelo viré à cause de ses flatulences... "Une connerie" dénonce Bosz

L'article de L'Équipe faisant un récit assez détaillé de la saison catastrophique vécue par l'OL a fait grand bruit au sein du club. L'épisode des flatulences de Marcelo est évidemment le sujet qui a le plus retenu l'attention. Peter Bosz lui minimise l'incident et surtout rétorque l'idée que le Brésilien a été viré (uniquement) à cause de flatulences mal placées...