OL : Memphis aurait aimé finir "autrement" son aventure lyonnaise

C'était son 178e et dernier match à l'OL et il ne se sera pas conclu de la meilleure des façons. L'OL et Memphis Depay se sont inclinés contre Nice (2-3) et devront se contenter de la Ligue Europa. Un échec forcément pour le Néerlandais qui quittera le club cet été en fin de contrat. Néanmoins, l'ancien joueur de MU retient beaucoup de choses positives et remercie un club qui "restera dans (son) coeur".