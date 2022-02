OL-Nice en direct: Bosz et Lyon au pied du mur

Un virage important de la saison pour l'OL et son coach, Peter Bosz

Sous pression en raison des résultats en dents de scie de son équipe, dont le classement actuel ne reflète pas les ambitions du club en début de saison, l'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, n'a plus le droit à l'erreur contre Nice samedi (21h), en Ligue 1. La rencontre face aux Aiglons peut relancer l'OL dans la course au podium et aux places européennes, ou alourdir un climat morose et sceller définitivement l'avenir du coach néerlandais. La chute est interdite face à Nice qui avait privé l'OL de Ligue des champions la saison dernière.