OL - OM : "Ça aura des conséquences pour tous les clubs", Longoria inquiet avant la Commission de discipline

Plus de trois semaines après ce fameux - et surtout pitoyable - OL - OM, la Commission de discipline va livrer ce mercredi les sanctions. Le club lyonnais devrait payer un lourd tribu à cette bouteille qui a touché Dimitri Payet en début de partie. Un retrait de points (avec sursis) devrait être prononcé. Peut-être un hypothétique huis clos mais a priori, le match devrait être rejoué. Une décision et ses conséquences qui inquiètent Pablo Longoria.