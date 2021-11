OL - OM : "Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt", le message ferme de Maracineanu à la LFP

Pendant deux bonnes heures, le spectacle a été lamentable. Avec plus de 56000 personnes au Groupama Stadium qui n'ont pas su si OL - OM allait reprendre ou non. Deux heures pour prendre une décision qui coulait de source dès les premières secondes. Et des acteurs État (préfecture) comme instance sportive (LFP) se sont renvoyés la balle. Un échange insupportable pour la Ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu qui appelle chacun à prendre ses responsabilités pour régler ce problème de débordements à bras-le-corps.