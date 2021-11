OL - OM : Payet touché par une bouteille, déjà un sixième incident majeur dans les stades

Est-ce que ce sera enfin celui de trop ? Celui qui fait prendre conscience que le problème est plus profond qu'un simple jet de bouteille sur un joueur de football ? La LFP et les instances du foot - et l'État - ont sans doute les réponses à ces questions. En attendant - et malgré un championnat spectaculaire et passionnant - il s'agit déjà d'un sixième incident majeur dans les enceintes. Quand est-ce que ça s'arrête ?