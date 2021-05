OL : "On a été victimes de la bousculade" à Monaco assène Garcia

Marcelo et De Sciglio ont écopé d'un match de suspension après les échauffourées survenues à la fin du choc de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Des sanctions moins lourdes que celles infligées aux Monégasques Geubbels et De Sciglio, mais Garcia devra tout de même composer sans ses deux défenseurs contre Lorient lors de la 36e journée.