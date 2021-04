OL : "On a la plus mauvaise place au classement", analyse Garcia

Porté par sa doublette Paqueta-Depay, l'OL s'est imposé (2-1) à Nantes ce dimanche, en clôture de la 33e journée de Ligue 1 et reste au contact de l'AS Monaco, du PSG et de Lille dans la course au titre. Pour Rudi Garcia, l’OL a la plus mauvaise place au classement parmi ces quatre clubs et doit continuer sur sa lancée pour espérer remonter sur le podium.