OL : "On a probablement fait des erreurs mais on les a rectifiées" reconnait Aulas

Nommé entraîneur de l'OL et présenté ce dimanche, Peter Bosz va devoir construire un effectif pour accrocher le podium en Ligue 1,

aller loin en Ligue Europa et briller en Coupe de France. Un beau défi pour le coach qui succède à Rudi Garcia avec qui l'histoire ne s'est pas bien terminée. Aulas évoque des "erreurs rectifiées" et peut-être que le coach passé par l'OM en faisait partie...