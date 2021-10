OL : "On joue de mieux en mieux" martèle Bosz malgré le revers à Nice

"Je sais que seuls les points comptent dans le football, mais pour aller plus haut, il faut qu'on joue bien, et on joue de mieux en mieux", a insisté Peter Bosz en conférence de presse. Lyon s'était incliné à Nice lors de la 11e journée de Ligue 1 3 buts à 2. Les Gones menaient pourtant 2-0 à la 80e minute...