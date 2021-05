OL : "On n'a plus rien à perdre, faisons le job", lance Garcia

Rudi Garcia était en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Nîmes pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Alors que l’OL est actuellement 4e au classement et que tout peut encore changer d’ici la fin de la saison, il a tenu à rappeler que son équipe n’avait plus rien à perdre, et qu’il fallait qu’elle « fasse le job ».