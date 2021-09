OL : Paqueta plus décisif que Neymar, Firmino ou Jesus en 2021 (en championnat)

Avec 11 buts et 5 passes décisifs, Lucas Paqueta est le joueur bresilien impliqué sur le plus de buts en 2021 dans les cinq grands championnats. Loin devant l'attaquant du PSG Neymar (7 buts et 4 passes décisives).