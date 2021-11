OL : "Pas besoin d'en faire une affaire" : Aouar minimise sa brouille avec Paqueta sur le penalty

92e minute au Roazhon Park. Rennes mène 4-0 et se dirige vers une victoire large et nette face à l'OL. Paqueta s'écroule dans la surface et obtient un penalty. En principe, Houssem Aouar est le tireur attitré. Mais le Brésilien insiste pour s'en charger. Débute alors une brouille, Aouar lâche l'affaire avec agacement et le leader offensif lyonnais ne lâche pas l'affaire et marque le penalty. En après-match, le milieu français avait déjà tourné la page.