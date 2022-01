OL-PSG : Une jauge de 5000 personnes "injuste et incompréhensible" selon le club rhodanien

Le choc de la 20e journée de Ligue 1 entre l'OL et le PSG se disputera devant 5000 personnes. "Une décision injuste et incompréhensible" pour Xavier Pierrot, directeur général adjoint en charge du Groupama Stadium, qui avait proposé de faire 5 stades (un dans chaque tribune et un dans les loges) avec un siège sur deux et la distribution de masques FFP2.