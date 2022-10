OL : quand l'agent de Benzema s'en prenait à Puel... à cause d'un DVD de Pauleta

Entraîneur de Lyon de 2008 à 2011, Claude Puel a notamment côtoyé Karim Benzema lors d'une dernière fantastique chez les Gones. Meilleur buteur de Ligue 1 (20 buts), il avait rayonné avant de s'en aller au Real Madrid. Pourtant, le coach passé par Monaco, Lille ou Saint-Etienne avait également mis en furie l'agent du joueur à l'époque. À cause d'un DVD de Pedro Miguel Pauleta, attaquant du PSG et l'un des plus marquants de Ligue 1 dans les années 2000.