OM 0-2 AC Milan : "Il faut accepter cet écart", Tudor réclame de la patience dans cette prépa chaotique

Une victoire contre Marignane-Gignac (4-1) dans un match largement à sa portée et depuis c'est un peu la débandade. Cette intersaison et prépa ressemblent à un chemin de croix pour l'OM. Un mercato pas forcément satisfaisant, des résultats inquiétants (3 défaites, un nul) et un nouveau coach, Igor Tudor. Comme l'impression que l'OM part de zéro et est désormais très loin de son euphorie de la fin mai quand il arrachait sa place directe pour la Ligue des champions. Pourtant, le coach phocéen réclame de la patience. Pas sûr que ce soit forcément compatible - très longtemps - avec le contexte local...