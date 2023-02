OM 0-3 PSG : "Il a travaillé dur pour revenir", Verratti peiné pour Kimpembe out jusqu'à la fin de saison

Cette victoire et cette soirée auront été presque parfaites pour le PSG. Les Parisiens ont étrillé Marseille (0-3), Mbappé a une nouvelle fois impressionné et montré que son duo avec Messi était une vraie promesse... sauf qu'il y a un point noir : la grave blessure de Presnel Kimpembe touché au tendon d'Achille. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Marco Verratti a forcément une pensée pour son coéquipier de la défense parisienne déjà embêté cette saison par une blessure.