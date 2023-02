OM 0-3 PSG : "Il y a un Paris avec et sans Mbappé", confirme Guendouzi

Le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’OM, ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Emmenés par Kylian Mbappé (auteur d’un doublé) et Lionel Messi, les Parisiens l’ont emporté au Vélodrome et prennent le large en tête du championnat. En conférence de presse à l’issue de la rencontre, Mattéo Guendouzi n’a pas manqué de rappeler que le PSG n’a pas le même visage quand il joue avec et sans Mbappé.