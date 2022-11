OM 1-0 OL : "J'ai rêvé de ce but" Gigot raconte sa célébration avec les Ultras marseillais

Marseille a battu Lyon 1-0, ce dimanche pour la 14e journée de Ligue 1. Le défenseur phocéen Samuel Gigot a raconté son but, peu avant la pause, et sa célébration au plus près des Ultras du virage Sud.