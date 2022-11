OM 1-0 OL : "On a montré de la personnalité", souligne Rongier qui veut "gommer" certains défauts

L'OM s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'OL (1-0) grâce à un but de Gigot avant la pause. Le match n'était pas d'un grand niveau, peu spectaculaire et sans doute pas digne de l'affiche, mais les Marseillais s'en contenteront largement après quatre défaites et un nul sur les cinq derniers matches. Et même s'il y a encore des défauts persistants à gommer pour Valentin Rongier.